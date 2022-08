(Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos Salute)() - Le persone guarite da-19 continuano ad affrontare un maggiordi sviluppare alcunineurologici e psichiatrici fino a 2dopo l'infezione. E' quanto emerge da un maxi studio pubblicato su 'The Lancet Psychiatry', condotto su oltre 1,25 milioni di persone con diagnosi dialle spalle. Gli scienziati - Paul Harrison, autore principale, dell'Università di Oxford nel Regno Unito, e colleghi - hanno esaminato le cartelle cliniche dei partecipanti e hanno osservato in particolare unpiù elevato di condizioni come psicosi, demenza, l'ormai nota '', convulsioni, nei duedopo, rispetto ad altre infezioni respiratorie. E' stato rilevato anche ...

Adnkronos : #Covid, da ansia a nebbia cognitiva: rischio disturbi a 2 anni da contagio. #Longcovid. - ricpuglisi : Vedo pochi (?) articoli su ipocondria (health anxiety) e #Covid19. Da studiare attentamente gli effetti del terror… - iannetts70 : RT @ricpuglisi: Vedo pochi (?) articoli su ipocondria (health anxiety) e #Covid19. Da studiare attentamente gli effetti del terrorismo med… - JohnMcN03 : RT @ricpuglisi: Vedo pochi (?) articoli su ipocondria (health anxiety) e #Covid19. Da studiare attentamente gli effetti del terrorismo med… - francescoelia61 : RT @ricpuglisi: Vedo pochi (?) articoli su ipocondria (health anxiety) e #Covid19. Da studiare attentamente gli effetti del terrorismo med… -

... dopo due estati di restrizioni e. Tutti sono felici del cosiddetto back to normal. Ma cos'è il ritorno alla normalità Tornare alla stessa identica situazione di prima della pandemia di-...5,7 mln di bambini a rischio fame sotto i 5 anni 24 Giugno 2021. Mistero dei dati con le ... Ed è questo in fondo il vero problema: resistere al caos che generae angoscia: si sono ...Il neologismo deriva dall’unione delle parole cyber e ipocondria. Indica le preoccupazioni infondate di un paziente dopo ricerche online su sintomi comuni ...Aumentano le persone contagiate dal Covid-19 rischi per il sistema nervoso E condizioni psicologiche come cervello annebbiatopsicosi, convulsioni e demenza fino a due anni ...