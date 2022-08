Berlusconi contro i magistrati | “Con noi i cittadini innocenti non saranno più perseguitati”

(Di giovedì 18 agosto 2022) Il leader di Forza Italia rilancia l’offensiva sulle toghe: «Le sentenze di assoluzione non siano appellabili». È anche nel programma di Lega e Fratelli d’Italia. Il centrodestra progetta una mega-riforma per il Csm

elio_vito : Renzi ha iniziato la sua campagna elettorale contro Berlusconi attaccando il Pd.?? - demagistris : Berlusconi ritorna ossessivamente sulla giustizia per renderla meno autonoma e Meloni vuole abolire il reddito di c… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Meloni in un video su FB: 'Il reddito di cittadinanza è stato un fallimento totale. FdI l'unico par… - salidaparallela : RT @kiara86769608: Morto Niccolò Ghedini, legale storico di Berlusconi. Leggi ad personam e battaglie contro i pm: chi era il pretoriano de… - FrancoCappellet : RT @elio_vito: Renzi ha iniziato la sua campagna elettorale contro Berlusconi attaccando il Pd.?? -

...Non mi sfugge il ragionamento dietro la scelta di distinguersi dal Pd impostando la campagna...campagna a favore del presidenzialismo e dalla dichiarazione fuggita dal sen di Silvio...Per questo non deve trascinarsi all'infinito, in appelli eappelli. Quando governeremo noi, ... Lo scrive su Facebook Silvionella sua pillola quotidiana. Immediata la reazione dell'...Era parlamentare dal 2001 e ha fatto parte anche del Comitato di presidenza di Forza Italia. Lottava da tempo contro la leucemia. Silvio: "Dolore immenso" ...E' stato a lungo legale di Silvio Berlusconi e dal 2001 parlamentare con Forza Italia. Il Cav: 'Un dolore immenso'. Rotondi: 'Addio a un amico, ha ...