Atletica | Europei 2022 | Irene Siragusa avanza in semifinale sui 200 | eliminata Vittoria Fontana

Saranno due le semifinaliste italiane nei 200 metri piani ai Campionati Europei di Atletica leggera 2022, in corso di svolgimento a Monaco di Baviera nell'ambito degli European Championships. Oltre a Dalia Kaddari, già qualificata di diritto tramite ranking stagionale, si è aggiunta infatti anche Irene Siragusa all'elenco delle atlete che stasera andranno a caccia delle qualificazione per la Finale continentale. L'esperta sprinter nativa di Poggibonsi ha tagliato il traguardo in sesta piazza nella terza batteria con un crono di 23?36, rivelatosi sufficiente per il ripescaggio nonostante un netto calo negli ultimi 20 metri dopo aver occupato fino a quel momento il secondo/terzo posto. Niente da fare invece purtroppo per Vittoria Fontana, mai in gara sin dalla partenza.

