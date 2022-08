Ascolti Tv di ieri 17 agosto 2022: daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio (Di giovedì 18 agosto 2022) Ascolti Tv di ieri 17 agosto 2022: quali sono i dati ufficiali relativi agli Ascolti e dello share del 17 agosto per i principali canali tv nelle varie fasce di ascolto di ieri? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri fino a quella della seconda serata. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share. Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti degli Ascolti di ieri. daytime mattina Su Rai1 Tg1mattina – Rassegna Stampa interessa 163.000 spettatori con il 9.2% e Tg1mattina 534.000 ... Leggi su italiasera (Di giovedì 18 agosto 2022)Tv di17: quali sono i dati ufficiali relativi aglie dello share del 17per i principali canali tv nelle varie fasce di ascolto di? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata difino a quella della. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share. Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti deglidiSu Rai1 Tg1– Rassegna Stampa interessa 163.000 spettatori con il 9.2% e Tg1534.000 ...

AnnaMancini81 : Ascolti Tv mercoledì 17 agosto 2022, Superquark 13.5%, Fratelli Caputo 11.1% - italiaserait : Ascolti Tv di ieri 17 agosto 2022: daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio - Valerio67313912 : @jerryscottismo Ieri hai detto che lo segui perché sei stronzo.. Io non credo che tu lo sia.. E io non sono nessun… - italiaserait : Ascolti Tv di ieri 17 agosto 2022: Access Prime Time e Preserale - trasilenzixale : RT @imalexwyse: sento ancora l’emozione di ieri, grazie per l’affetto e gli ascolti, grazie Roma. Grazie @michele_bravi maestro di emozioni… -