Alvino non ha dubbi: "Keylor Navas difenderà la porta del Napoli"

Risolto il rebus? Per Carlo Alvino sembrerebbe di sì. La questione della porta del Napoli dopo l'addio di Ospina ha infatti tenuto banco per gran parte dell'estate di mercato. L'arrivo di Sirigu sembrava poter rassicurare Alex Meret del suo posto fra i pali del Napoli, ma secondo quanto riferito da Alvino pochi minuti fa non è affatto così. Un tweet del noto giornalista napoletano, da sognare i tifosi. Di seguito le sue parole: "Risolta una delle questioni più delicate di questo mercato. Nessun dubbio sarà @NavasKeylor a difendere i pali della porta del Napoli!"

