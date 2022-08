Ultime Notizie – Corea del Nord, Pyongyang lancia due missili nel Mar Giallo (Di mercoledì 17 agosto 2022) Le autorità sudCoreane hanno denunciato il lancio questa mattina da parte della Corea del Nord di due missili da crociera nel Mar Giallo, tra la costa cinese e la penisola Coreana, nel centesimo giorno dall’insediamento del presidente sudCoreano Yoon Suk-yeol. Per Pyongyang si tratta del quarto lancio da quando il governo Yoon è entrato in carica, il primo di un missile balistico in due mesi, dal 5 giugno, secondo quanto precisato dall’agenzia di stampa sudCoreana Yonhap. Il lancio segue di due giorni la proposta del presidente sudCoreano di un programma di aiuti alla Corea del Nord in cambio della denuclearizzazione del paese, annunciato nel suo discorso per la Giornata nazionale ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 17 agosto 2022) Le autorità sudne hanno denunciato il lancio questa mattina da parte delladeldi dueda crociera nel Mar, tra la costa cinese e la penisolana, nel centesimo giorno dall’insediamento del presidente sudno Yoon Suk-yeol. Persi tratta del quarto lancio da quando il governo Yoon è entrato in carica, il primo di un missile balistico in due mesi, dal 5 giugno, secondo quanto precisato dall’agenzia di stampa sudna Yonhap. Il lancio segue di due giorni la proposta del presidente sudno di un programma di aiuti alladelin cambio della denuclearizzazione del paese, annunciato nel suo discorso per la Giornata nazionale ...

