Udinese-Salernitana: ecco i 6 arbitri (Di mercoledì 17 agosto 2022) L'Aia ha reso noti i nominativi degli arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno Udinese-Salernitana,... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 17 agosto 2022) L'Aia ha reso noti i nominativi degli, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno,...

MonicaTox69 : Aureliano dirigerà Udinese-Salernitana - TuttoSalerno : Udinese-Salernitana, la scheda dell'arbitro Aureliano: bilancio favorevole per i granata - III_Loca : RT @OfficialUSS1919: Udinese - Salernitana sarà diretta da Gianluca Aureliano di Bologna. La designazione arbitrale ?? - SalernoSport24 : ??? Come e dove vederla ?? #UdineseSalernitana in TV ??? Le curiosità del match ?? Leggi l’articolo su #SalernoSport24… - robertopontillo : RT @OfficialUSS1919: Udinese - Salernitana sarà diretta da Gianluca Aureliano di Bologna. La designazione arbitrale ?? -