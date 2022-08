Tiscali

Il giocatore classe 1989 farà parte del ritiro di Oristano e aiuterà la squadra di coach Piero Bucchi in questa prima parte della stagione La Dinamo Banco di Sardegna dà il benvenuto a, classe 1989, che sarà aggregato alla prima squadra nel ritiro di Oristano: ala prodotto del vivaio biellese,darà una mano alla squadra che dovrà fare a meno di Kaspar Treier, ...Tra le fila dei romani troviamo, cresciuto nel settore giovanile biellese e capitano nella storica stagione 2013/14, e Simone Barbante, nelle ultime due stagioni in maglia Edilnol. ... Tommaso Raspino aggregato alla preparazione biancoblu Il giocatore classe 1989 farà parte del ritiro di Oristano e aiuterà la squadra di coach Piero Bucchi in questa prima parte della stagione La Dinamo Banco di Sardegna dà il benvenuto a Tommaso ...In casa OraSì dovrebbe essere questione di ore l'ufficializzazione degli ultimi tasselli dell’organico giallorosso, almeno un senior (che potrebbe essere ...