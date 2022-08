orizzontescuola : Supplenze 2022, alcuni aspiranti non hanno potuto inoltrare la domanda. Tutte le problematiche - AniefTorino : Anief su La Stampa - Supplenze, GPS 2022/2024: troppi errori. Azione legale del sindacato - lacittanews : Di Nino Sabella Il 16 agosto p.v. (ore 14.00) scadono i termini per la presentazione delle domande… - AniefTorino : Anief su Teleborsa - Supplenze, GPS 2022/2024: troppi errori. Azione legale del sindacato - orizzontescuola : Supplenze GaE e GPS 2022, data presa di servizio. I motivi per cui si può rimandare -

...leggi l'articolo precedentemente linkato Differimento E' possibile differire la presa di servizio Per quali motivi La risposta è fornita nell' annuale circolare sullea.s./23 , dove ...GaE e GPS, se si sceglie spezzone orario si può indicare come si preferisce completare. INDICAZIONI per la domanda Graduatorie GPS/23, aggiornamento: le GUIDE, le FaQ, tutte le ...Atteso nel 2024 l'aggiornamento delle graduatorie di terza fascia ATA. Da settembre nuovo giro di supplenze per l'anno scolastico ...(Teleborsa) - Graduatorie da rifare. Sono migliaia i reclami non processati o non accolti per la mole della segnalazioni. Ne dà notizia Anief che mette a disposizione il proprio ufficio legale per una ...