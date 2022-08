Shanghai, clienti in fuga da Ikea per evitare quarantena (Di mercoledì 17 agosto 2022) In queste ore stanno girando in rete diversi video ripresi in un centro commerciale Ikea di Shanghai, nel distretto di Xuhui. Scene che lasciano allibiti, se non fosse che di mezzo c’è il regime sanitario cinese, che ormai ci ha abituati a casi come questo nei due anni di pandemia. Le immagini, risalenti a sabato scorso, mostrano decine di persone in fuga dal centro commerciale con la polizia che vorrebbe bloccarli all’interno della struttura. Il panico è scoppiato dopo che le autorità sanitarie della città hanno disposto la “chiusura lampo” del negozio, ordinando la quarantena forzata per i clienti al suo interno. Il motivo di tanto allarme? La scoperta di un contatto stretto con un positivo tra le persone presenti all’interno dei locali. L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 17 agosto 2022) In queste ore stanno girando in rete diversi video ripresi in un centro commercialedi, nel distretto di Xuhui. Scene che lasciano allibiti, se non fosse che di mezzo c’è il regime sanitario cinese, che ormai ci ha abituati a casi come questo nei due anni di pandemia. Le immagini, risalenti a sabato scorso, mostrano decine di persone indal centro commerciale con la polizia che vorrebbe bloccarli all’interno della struttura. Il panico è scoppiato dopo che le autorità sanitarie della città hanno disposto la “chiusura lampo” del negozio, ordinando laforzata per ial suo interno. Il motivo di tanto allarme? La scoperta di un contatto stretto con un positivo tra le persone presenti all’interno dei locali. L'articolo proviene da Nicola Porro.

