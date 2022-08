Scuola, supplenze 2022/23: esiti delle domande e presa di servizio (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tanti i docenti in attesa per il conferimento incarico e supplenze per il prossimo anno scolastico, il 2022/23. Gli aspiranti inseriti nelle GAE e nelle GPS hanno inviato le proprie domande, tramite la piattaforma Istanze Online. La scadenza era ieri, 16 agosto alle 14 e ora l’attesa è tanta per gli esiti. Le domande dei docenti Gli aspiranti docenti, quindi, hanno presentato la propria domanda: hanno indicato le sedi desiderate indipendentemente dalla presenza o meno di disponibilità di posti, tramite il sistema informativo. E gli uffici scolastici hanno indicato il numero di posti disponibili in ogni istituzione scolastica. Scaduti i termini, gli Uffici ora dovranno verificare le istanze presentate. Tramite procedura automatizzata, gli stessi assegneranno gli aspiranti alle singole istituzioni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tanti i docenti in attesa per il conferimento incarico eper il prossimo anno scolastico, il/23. Gli aspiranti inseriti nelle GAE e nelle GPS hanno inviato le proprie, tramite la piattaforma Istanze Online. La scadenza era ieri, 16 agosto alle 14 e ora l’attesa è tanta per gli. Ledei docenti Gli aspiranti docenti, quindi, hanno presentato la propria domanda: hanno indicato le sedi desiderate indipendentemente dalla presenza o meno di disponibilità di posti, tramite il sistema informativo. E gli uffici scolastici hanno indicato il numero di posti disponibili in ogni istituzione scolastica. Scaduti i termini, gli Uffici ora dovranno verificare le istanze presentate. Tramite procedura automatizzata, gli stessi assegneranno gli aspiranti alle singole istituzioni ...

