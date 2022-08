Scontro tra auto e moto in via Spineta restano feriti due giovani di?Pagani (Di mercoledì 17 agosto 2022) Dramma nella notte di Ferragosto, a Capaccio Paestum: lungo viale della Repubblica, nei pressi dell’incrocio con via della Gueglia, intorno alla mezzanotte, per cause da accertare, un’auto è finita fuori strada, terminando la sua corsa in un canale, ribaltandosi. Purtroppo, dei tre a bordo dell’auto, uno è deceduto a seguito delle ferite causate dal violento impatto. Illeso, invece, il conducente, mentre il secondo passeggero è stato condotto presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania per le cure del caso. La vittima era rimasta incastrata tra le lamiere: soccorsa dai vigili del fuoco, era stata affidata ai sanitari e condotta con l’eliambulanza all’ospedale del Mare di Napoli, in codice rosso. Purtroppo, il 46enne originario di Napoli ma residente al Nord, è deceduto nella notte. Indagano le forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 17 agosto 2022) Dramma nella notte di Ferragosto, a Capaccio Paestum: lungo viale della Repubblica, nei pressi dell’incrocio con via della Gueglia, intorno alla mezzanotte, per cause da accertare, un’è finita fuori strada, terminando la sua corsa in un canale, ribaltandosi. Purtroppo, dei tre a bordo dell’, uno è deceduto a seguito delle ferite causate dal violento impatto. Illeso, invece, il conducente, mentre il secondo passeggero è stato condotto presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania per le cure del caso. La vittima era rimasta incastrata tra le lamiere: soccorsa dai vigili del fuoco, era stata affidata ai sanitari e condotta con l’eliambulanza all’ospedale del Mare di Napoli, in codice rosso. Purtroppo, il 46enne originario di Napoli ma residente al Nord, è deceduto nella notte. Indagano le forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica ...

