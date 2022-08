Sardegna, operaio cade da un pontile della Saras a Cagliari e muore. La procura apre un fascicolo per omicidio colposo (Di mercoledì 17 agosto 2022) La procura di Cagliari ha aperto un’inchiesta sulla morte di Stefano Nonnis, l’operaio di 42 anni di Santadi, nel Basso Sulcis, a Sud ovest di Cagliari, che è caduto stamattina da un pontile della Saras a Sarroch, finendo in mare e morendo per annegamento. L’uomo era un dipendente della ditta esterna Turismar. Il fascicolo, al momento contro ignoti, è stato aperto dalla pm Diana Lecca con l’ipotesi di reato di omicidio colposo. Gli accertamenti sono stati affidati agli esperti dello Spresal (Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro) e ai carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro, che si occuperanno di ricostruire la dinamica della tragedia. Da quanto si apprende, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ladiha aperto un’inchiesta sulla morte di Stefano Nonnis, l’di 42 anni di Santadi, nel Basso Sulcis, a Sud ovest di, che è caduto stamattina da una Sarroch, finendo in mare e morendo per annegamento. L’uomo era un dipendenteditta esterna Turismar. Il, al momento contro ignoti, è stato aperto dalla pm Diana Lecca con l’ipotesi di reato di. Gli accertamenti sono stati affidati agli esperti dello Spresal (Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro) e ai carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro, che si occuperanno di ricostruire la dinamicatragedia. Da quanto si apprende, ...

