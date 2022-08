Richiamo in servizio | Il datore può far rientrare i dipendenti dalle ferie?

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Lerappresentano un diritto del lavoratore di assentarsi, senza perdere la retribuzione, al fine di recuperare le energie psico – fisiche e dedicarsi alle proprie esigenze di vita privata e sociale. Il potere di determinare quando e per quanti giorni il lavoratore può assentarsi spetta aldi lavoro. Questi, nel prendere le proprie decisioni in merito, è tenuto a considerare da un lato le esigenze economico – produttive dell’azienda e, dall’altro, i bisogni del lavoratore. Una volta approvate le, ildi lavoro si trova nelle condizioni di modificarle, anche in assenza di fatti sopravvenuti, esclusivamente per una riconsiderazione delle esigenze aziendali. Tali cambiamenti, tuttavia, devono essere comunicati (ha precisato la giurisprudenza di Cassazione con le sentenze del 3 dicembre 2013 numero ...

