Papa Francesco | “La morte è un passaggio difficile ma il bello comincia allora”

(Di mercoledì 17 agosto 2022) CITTÀ DEL VATICANO – “Laè certamente undella vita. Per tutti noi è un: tutti dobbiamo andare lì ma non è facile. Ma è anche ilche chiude il tempo dell’incertezza e butta via l’orologio. Perché ildella vita, che non ha più scadenza, inproprio. Indalla saggezza di quell’uomo e quella donna, gli anziani, che sono capaci di dare ai giovani il testimone”. Lo ha dettonell’udienza generale proseguendo le catechesi sulla vecchiaia. “Questa umanità, che con tutto il suo progresso ci sembra un adolescente nato ieri, potrà riavere la grazia di una vecchiaia che tiene fermo l’orizzonte della ...

Un nuovo richiamo alla pace in Europa, dopo il damma della guerra in Ucraina, e' venuto stamane dache ha voluto fare una particolare preghiera per la pace salutando, al termine della ...Maria Ausiliatrice a Piana Battolla (ViaGiovanni XXIII 13, Piana Battolla, Follo - SP) Ore ...Zanin nella seconda metà del secolo scorso. Si tratta di uno strumento a trasmissione ...CITTÀ DEL VATICANO - "La morte è certamente un passaggio difficile della vita. Per tutti noi è un passaggio difficile: tutti dobbiamo andare lì ma non è ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Udienza del Papa interrotta da un bimbo e dallo svenimento di una guardia svizzera. VIDEO ...