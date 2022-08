Ndombele al Napoli: svelate le cifre dell’operazione (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tanguy Ndombele sarà presto un calciatore del Napoli. Lo riporta il giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio tramite una nota sul proprio sito ufficiale. Nella giornata di domani il centrocampista di proprietà del Tottenham svolgerà le visite mediche di rito a Villa Stuart e successivamente firmerà il contratto che lo legherà al club azzurro. Di seguito i dettagli dell’operazione: “Il calciatore francese domani svolgerà le visite mediche con il club campano, prima di firmare il contratto. La trattativa tra il Napoli e il Tottenham, infatti, è ormai chiusa: i club, dopo aver trovato l’accordo nei giorni scorsi, stanno solamente limando i dettagli finali. Ndombele si trasferirà dal Tottenham al Napoli in prestito oneroso, a un milione di euro, con diritto di riscatto ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tanguysarà presto un calciatore del. Lo riporta il giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio tramite una nota sul proprio sito ufficiale. Nella giornata di domani il centrocampista di proprietà del Tottenham svolgerà le visite mediche di rito a Villa Stuart e successivamente firmerà il contratto che lo legherà al club azzurro. Di seguito i dettagli: “Il calciatore francese domani svolgerà le visite mediche con il club campano, prima di firmare il contratto. La trattativa tra ile il Tottenham, infatti, è ormai chiusa: i club, dopo aver trovato l’accordo nei giorni scorsi, stanno solamente limando i dettagli finali.si trasferirà dal Tottenham alin prestito oneroso, a un milione di euro, con diritto di riscatto ...

