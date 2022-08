Lutto improvviso nel cinema: è morto uno dei registi più amati (Di mercoledì 17 agosto 2022) . Un vero tuffo al cuore per tutti gli appassionati del genere Si è spento all’età di 81 anni Wolfgang Petersen, il regista di Troy e La storia infinita, tra gli altri. Purtroppo gli è stato fatale un brutto male al pancreas, con cui combatteva L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 17 agosto 2022) . Un vero tuffo al cuore per tutti gli appassionati del genere Si è spento all’età di 81 anni Wolfgang Petersen, il regista di Troy e La storia infinita, tra gli altri. Purtroppo gli è stato fatale un brutto male al pancreas, con cui combatteva L'articolo proviene da Inews24.it.

