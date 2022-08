LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: errore per Bruni a 4.55, Dallavalle provvisoriamente secondo nel triplo (Di mercoledì 17 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CALENDARIO, ORARI E ITALIANI IN GARA OGGI IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI Atletica IL MEDAGLIERE DEGLI Europei ROMA + MONACO 20.59 Presentazione del lancio del martello femminile: la nostra Sara Fantini punta in alto. 20.57 E’ VALIDO IL SALTO DI Dallavalle!! 16.81!! L’azzurro si mette in seconda posizione dopo due nulli e potrà fare altri tre salti. 20.56 Llopis vince in 13.30 con il personale: in finale anche Zhoya con 13.46. 20.55 Ultima semifinale dei 110 ostacoli composta da Szucs (Hun), Traber (Ger), Manga (Fra), Czykier (Pol), Llopis (Spa), Zhoya (Fra), King (Gbr) e Larrinaga (Por). 20.53 Buona elevazione per Roberta Bruni, ma manca la chiusura: fallito il primo tentativo a 4.55. 20.52 Pedro Pichardo impressionante! 17.50: ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACALENDARIO, ORARI E ITALIANI IN GARA OGGI IL MEDAGLIERE DEGLIDIIL MEDAGLIERE DEGLIROMA + MONACO 20.59 Presentazione del lancio del martello femminile: la nostra Sara Fantini punta in alto. 20.57 E’ VALIDO IL SALTO DI!! 16.81!! L’azzurro si mette in seconda posizione dopo due nulli e potrà fare altri tre salti. 20.56 Llopis vince in 13.30 con il personale: in finale anche Zhoya con 13.46. 20.55 Ultima semifinale dei 110 ostacoli composta da Szucs (Hun), Traber (Ger), Manga (Fra), Czykier (Pol), Llopis (Spa), Zhoya (Fra), King (Gbr) e Larrinaga (Por). 20.53 Buona elevazione per Roberta, ma manca la chiusura: fallito il primo tentativo a 4.55. 20.52 Pedro Pichardo impressionante! 17.50: ...

