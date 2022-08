Letta fa suonare la campanella del rancore e punisce draghiani ed ex-renziani (Di mercoledì 17 agosto 2022) Altro che occhi di tigre, Enrico Letta ha tirato fuori gli artigli e gustato il piatto freddo della Grande Vendetta contro chi ha poco o tanto di sangue renziano nelle vene: ed è appunto la corrente di “Base riformista” – della quale avevamo chiesto giorni fa che fine avesse fatto – a rimetterci le penne, lei e i vari esponenti più o meno autonomi dal segretario. Tutto questo testimonia ancora una volta come Letta sia prigioniero dei due uomini forti del Pd, Andrea Orlando e Dario Franceschini e di un ras come Michele Emiliano che ha fatto bingo in Puglia (determinando l’uscita dal partito di Dario Stefàno): impressionante la forza di quest’ultimo che ha costruito nel tempo una sua presenza su Napoli grazie a un’intensa politica del dicastero della Cultura da lui guidato e che oggi è appunto capolista nel capoluogo campano dopo la disfatta nella sua ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 17 agosto 2022) Altro che occhi di tigre, Enricoha tirato fuori gli artigli e gustato il piatto freddo della Grande Vendetta contro chi ha poco o tanto di sangue renziano nelle vene: ed è appunto la corrente di “Base riformista” – della quale avevamo chiesto giorni fa che fine avesse fatto – a rimetterci le penne, lei e i vari esponenti più o meno autonomi dal segretario. Tutto questo testimonia ancora una volta comesia prigioniero dei due uomini forti del Pd, Andrea Orlando e Dario Franceschini e di un ras come Michele Emiliano che ha fatto bingo in Puglia (determinando l’uscita dal partito di Dario Stefàno): impressionante la forza di quest’ultimo che ha costruito nel tempo una sua presenza su Napoli grazie a un’intensa politica del dicastero della Cultura da lui guidato e che oggi è appunto capolista nel capoluogo campano dopo la disfatta nella sua ...

