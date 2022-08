Juve, Rabiot social: 'Pronto a tornare in ufficio'. La super richiesta allo United: le cifre di Bruno Fernandes (Di mercoledì 17 agosto 2022) Niente Manchester United. Il centrocampista Adrien Rabiot, con post su Instagram, ha comunicato di essersi goduto un po' di riposo prima... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 17 agosto 2022) Niente Manchester. Il centrocampista Adrien, con post su Instagram, ha comunicato di essersi goduto un po' di riposo prima...

AlfredoPedulla : Agenda post-Ferragosto: #Fabian-#PSG, #Paredes-#Juve, #Rabiot-#United (il triangolo sì), #Depay-#Juve, Raspadori-… - _Morik92_ : #Juve, buona la prima! Concede un po' troppo nella prima frazione, ma dimostra una buona concretezza sotto porta. E… - _Morik92_ : La mia chiacchierata con @sissokomomo: '#Juve cattiva, con #Depay diventa un super club. #Rabiot? In Premier per es… - cmdotcom : #Juve, #Rabiot social: 'Pronto a tornare in ufficio'. La super richiesta allo United: le cifre di #BrunoFernandes - ZonaBianconeri : RT @peppe844: #Paredes #Juventus #arrivabeneOut Di Maria infortunato Rabiot-United saltata Paredes non viene Depay non è ancora alla Juve… -