Incendi e paura a Pantelleria, case evacuate: in fuga anche Armani e Tardelli (Di mercoledì 17 agosto 2022) I diversi Incendi che stanno divampando in tutta la Sicilia hanno fatto scattare l'allerta rossa da parte della Protezione Civile già da ieri sia a Trapani che a Palermo. C'è molta preoccupazione a ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 17 agosto 2022) I diversiche stanno divampando in tutta la Sicilia hanno fatto scattare l'allerta rossa da parte della Protezione Civile già da ieri sia a Trapani che a Palermo. C'è molta preoccupazione a ...

News24_it : Pantelleria, incendi e paura: case evacuate, abitanti in fuga. Tra loro anche Giorgio Armani, Tardelli e... - Corri… - bizcommunityit : Pantelleria, incendi e paura: case evacuate, abitanti in fuga. Tra loro anche Giorgio Armani, Tardelli e... - mediterraneotv : #INCENDI: NOTTE DI PAURA NEL PALERMITANO E TRAPANESE, FIAMME LAMBISCONO CASE - - palermo24h : Devastanti incendi di vegetazione nel Palermitano e Trapanese, notte di paura per le case - telodogratis : Devastanti incendi di vegetazione nel Palermitano e Trapanese, notte di paura per le case -