Gazzetta – Paredes, Icardi e…: il Psg delle stelle deve liberarsi di mezza squadra (Di mercoledì 17 agosto 2022) 2022-08-17 13:12:09 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dalla Gazzetta dello Sport: Galtier lavora già su due gruppi: chi va e chi resta. Punta a una rosa da 25 giocatori e la società vuole accontentarlo. Magari per preparare anche l’assalto finale a Skriniar Fuori tutti. E chi resta rischia di non giocare più. O comunque molto poco. Il Psg delle grandi stelle sta smantellando mezza squadra. Gli esuberi sono tanti e l’obiettivo è di arrivare a una rosa di massimo 25 giocatori. È quello che chiede il nuovo tecnico Christophe Galtier che per chiarire il messaggio ha creato due gruppi: quello di chi rimane e quello di chi invece deve trovarsi una sistemazione altrove. Con qualche sfumatura. Ma entro fine mese, il club ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 17 agosto 2022) 2022-08-17 13:12:09 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dalladello Sport: Galtier lavora già su due gruppi: chi va e chi resta. Punta a una rosa da 25 giocatori e la società vuole accontentarlo. Magari per preparare anche l’assalto finale a Skriniar Fuori tutti. E chi resta rischia di non giocare più. O comunque molto poco. Il Psggrandista smantellando. Gli esuberi sono tanti e l’obiettivo è di arrivare a una rosa di massimo 25 giocatori. È quello che chiede il nuovo tecnico Christophe Galtier che per chiarire il messaggio ha creato due gruppi: quello di chi rimane e quello di chi invecetrovarsi una sistemazione altrove. Con qualche sfumatura. Ma entro fine mese, il club ...

GiovaAlbanese : #Depay e #Paredes più vicini alla #Juventus senza alzare i costi ?? - Gazzetta_it : Non c’è l’accordo con lo United: così mamma Rabiot blocca il mercato Juve - Gazzetta_it : Paredes, Icardi e non solo: il Psg delle stelle deve liberarsi di mezza squadra - codeghino10 : RT @Gazzetta_it: Paredes, Icardi e non solo: il Psg delle stelle deve liberarsi di mezza squadra - ArmandaGelsomin : RT @Gazzetta_it: Paredes, Icardi e non solo: il Psg delle stelle deve liberarsi di mezza squadra -