Draghi al Quirinale Il jolly che serve a Meloni per governare

Le recenti dichiarazioni di Silvio Berlusconi su un'eventuale riforma costituzionale in senso presidenzialista successiva al da lui auspicato successo del centrodestra nelle prossime elezioni politiche hanno scatenato inevitabili, forti polemiche. È in particolare il riferimento alle dimissioni del Presidente Mattarella, ritenute dal leader di Forza Italia necessarie una volta che fosse approvata una simile riforma, ad aver suscitato le reazioni di segno contrario più nette. Berlusconi ha rapidamente smentito l'interpretazione data alle sue parole, ma a prescindere da quale ne sia l'interpretazione "autentica", l'intervento sollecita una riflessione e, forse, adombra un suggerimento. Se i risultati della consultazione elettorale del prossimo 25 settembre confermeranno la correttezza dei sondaggi di queste ultime settimane Giorgia Meloni potrebbe diventare la prima ...

