Covid Lazio, salgono i morti: oggi 2781 casi e 21 decessi (Di mercoledì 17 agosto 2022) Covid Lazio. Nelle ultime 24 ore sono 2781 i nuovi casi registrati e 21 i morti. Rispetto a ieri sale sia il numero delle persone decedute sia quello dei nuovi contagiati ma ecco nel dettagli i dati completi. Covid Lazio: i dati di oggi 17 agosto 2781 nuovi casi positivi -42 ricoveri 21 morti su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 17 agosto 2022). Nelle ultime 24 ore sonoi nuoviregistrati e 21 i. Rispetto a ieri sale sia il numero delle persone decedute sia quello dei nuovi contagiati ma ecco nel dettagli i dati completi.: i dati di17 agostonuovipositivi -42 ricoveri 21su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Covid Lazio, salgono i morti: oggi 2781 casi e 21 decessi - messorina52 : RT @CarloSantaroni: #amarcord come furono gestiti i #disabili durante la #pandemia nel #lazio di #zingaretti ( cc @szampa56 ) #covid #Elezi… - danieledv79 : RT @CarloSantaroni: #amarcord come furono gestiti i #disabili durante la #pandemia nel #lazio di #zingaretti ( cc @szampa56 ) #covid #Elezi… - CarloSantaroni : #amarcord come furono gestiti i #disabili durante la #pandemia nel #lazio di #zingaretti ( cc @szampa56 ) #covid… - SLN_Magazine : Covid oggi Lazio, 1.017 contagi e 4 morti. A Roma 572 casi. Leggi l'articolo cliccando qui ?? -