Coronavirus, tornano a salire i contagi (36.265) e i morti (128). Il tasso di positività è al 15,9% (+1,8%) (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il bollettino del 17 agosto 2022 Sono 128 i decessi da Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 70). L'incremento porta a 174.300 il totale delle vittime legate al Covid-19. Sono invece 36.265 i nuovi contagi segnalati nel bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute, che porta a 834.760 gli attualmente positivi nel Paese. Si attestano a 21.554.626 i casi totali dall'inizio della pandemia. La situazione negli ospedali Arrivano a 288 i ricoverati in terapia intensiva negli ospedali italiani. Di questi, 22 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. Sono invece 7.339 i positivi che si trovano nei reparti ordinari. 827.133 si trovano ad oggi in isolamento domiciliare, mentre il numero dei dimessi e dei guariti sale a 20.545.566. Tamponi e tasso di positività

