CdS – Napoli, ecco Ndombele: caratteristiche e curiosità (Di mercoledì 17 agosto 2022) 2022-08-17 17:48:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal CdS: È una scommessa, di quelle che promettono bene da anni. A Tanguy Ndombélé mancano giusto un pizzico di fiducia e continuità per potersi realizzare definitivamente. Era a considerato uno dei più grandi talenti del calcio francese fino a poche stagioni fa. È stato ed è ancora l’acquisto più costoso della storia del Tottenham, che versò 60 milioni più 10 di bonus al Lione. È nato nella stessa cittadina di Jeremy Menez, a Longjumeau (Ile-de-France) il 28 dicembre 1996 da genitori della Repubblica Democratica del Congo. A 14 anni ha lasciato la cittadina a sud di Parigi per trasferirsi in Bretagna, al Guingamp, club che l’ha scaricato nel 2014 per motivi comportamentali: il talento c’era ed era sotto gli occhi di tutti, ma mancava una certa attitudine al lavoro e alla ricerca del peso forma. L’Amiens decise ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 17 agosto 2022) 2022-08-17 17:48:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal CdS: È una scommessa, di quelle che promettono bene da anni. A Tanguy Ndombélé mancano giusto un pizzico di fiducia e continuità per potersi realizzare definitivamente. Era a considerato uno dei più grandi talenti del calcio francese fino a poche stagioni fa. È stato ed è ancora l’acquisto più costoso della storia del Tottenham, che versò 60 milioni più 10 di bonus al Lione. È nato nella stessa cittadina di Jeremy Menez, a Longjumeau (Ile-de-France) il 28 dicembre 1996 da genitori della Repubblica Democratica del Congo. A 14 anni ha lasciato la cittadina a sud di Parigi per trasferirsi in Bretagna, al Guingamp, club che l’ha scaricato nel 2014 per motivi comportamentali: il talento c’era ed era sotto gli occhi di tutti, ma mancava una certa attitudine al lavoro e alla ricerca del peso forma. L’Amiens decise ...

sscalcionapoli1 : CdS – La Juventus aveva in pugno Khvicha Kvaratskhelia, ma il Napoli ha anticipato tutti - EnricoNappi : @donkeynapoli @SpudFNVPN @sscnapoli Ma Ndombele è un anno che il CdS lo da tra i nomi graditi al Napoli - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - La Juventus aveva in pugno Khvicha Kvaratskhelia, ma il Napoli ha anticipato tutti - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - La Juventus aveva in pugno Khvicha Kvaratskhelia, ma il Napoli ha anticipato tutti - juve_magazine : CDS - La Juventus aveva in pugno Khvicha Kvaratskhelia, ma il Napoli ha anticipato tutti -