Calcio | Napoli | in arrivo Ndombélé in prestito dal Tottenham

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Roma, 17 ago. - (Adnkronos) - Tanguygiocherà nelnella prossima stagione. Secondo Sky Sport il club azzurro ha trovato un'intesa di massima con ile con gli agenti del calciatore, chiudendo per l'del centrocampista classe 1996. L'operazione si è definita con unoneroso da un milione di euro e un diritto di riscatto fissato a 30 milioni. Mancano solo gli ultimissimi dettagli tra tutte le parti in causa, ma già nella giornata di domani sono programmate le visite mediche del centrocampista che negli ultimi sei mesi della scorsa stagione ha giocato inal Lione. Un rinforzo importante dunque per Luciano Spalletti, che con ogni probabilità andrà a sostituire nella rosa azzurra il partente Fabian Ruiz, destinato al Paris Saint-Germain.

Tanguy Ndombele Alvaro, in arte semplicemente Ndombele , è un nuovo centrocampista del: trattativa praticamente conclusa, siamo ai cosiddetti dettagli, per un prestito oneroso (500mila euro) e un diritto di riscatto fissato a 32,5. Il colpo di Cristiano Giuntoli arriva in ...Prosegue senza soste la preparazione delal debutto stagionale al Maradona. Dopo il travolgente successo di Verona i giocatori di Luciano Spalletti abbracceranno per la prima volta i propri tifosi domenica alle 18.30 affrontando il ... CorSport - Ultimatum Raspadori: o si chiude domani o è tolto dal mercato, la reazione del giocatore Roma, 17 ago. - Tanguy Ndombélé giocherà nel Napoli nella prossima stagione. Secondo Sky Sport il club azzurro ha trovato un'intesa di massima con il Tottenham ...Henry sfiora la sufficienza, ben cinque non arrivano invece nemmeno al “5” Si salva solo Lasagna: questo quanto emerge dalle Pagelle a confronto di Verona–Napoli. L’attaccante è infatti l’unico ad ave ...