Calcio femminile, Uefa svela le candidate al premio di Calciatrice dell’anno (Di mercoledì 17 agosto 2022) La Uefa ha annunciato i nomi delle tre finaliste al premio di Calciatrice dell’anno per la stagione 2021/22 e dei tre tecnici che si contenderanno il trofeo di Allenatore dell’anno. Si tratta di Beth Mead dell’Arsenal, Lena Oberdorf del Wolfsburg e Alexia Putellas del Barcellona, mentre i tre allenatori finalisti sono Sonia Bompastor del Lione, Martina Voss-Tecklenburg ct della Germania e Sarina Wiegman ct della Gran Bretagna campione d’Europa. La cerimonia si terrà giovedì 25 agosto presso il Centro Congressi Halic di Istanbul. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 17 agosto 2022) Laha annunciato i nomi delle tre finaliste aldiper la stagione 2021/22 e dei tre tecnici che si contenderanno il trofeo di Allenatore. Si tratta di Beth Mead dell’Arsenal, Lena Oberdorf del Wolfsburg e Alexia Putellas del Barcellona, mentre i tre allenatori finalisti sono Sonia Bompastor del Lione, Martina Voss-Tecklenburg ct della Germania e Sarina Wiegman ct della Gran Bretagna campione d’Europa. La cerimonia si terrà giovedì 25 agosto presso il Centro Congressi Halic di Istanbul. SportFace.

sportface2016 : #CalcioFemminile | #UEFA svela le candidate al premio di Calciatrice dell’anno - thebrightside0 : #sportgoodnews?? I nostri media non possono raccontare e martellare solo le notizie del calcio. Tanto più a fronte… - karda70 : RT @BresciaOfficial: Rinnovata anche per questa stagione la collaborazione tra Brescia Calcio e Brescia Calcio Femminile. ?? BCF si conferm… - izumisenmx : RT @Walkerita: Quando dicono che il calcio femminile non è vero calcio: - luuurensa : RT @BresciaOfficial: Rinnovata anche per questa stagione la collaborazione tra Brescia Calcio e Brescia Calcio Femminile. ?? BCF si conferm… -