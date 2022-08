Affare Raspadori: Napoli e Sassuolo “distanti” sui bonus (Di mercoledì 17 agosto 2022) Giacomo Raspadori e il Napoli sono sembrati prima molto vicini e poi molto lontani. Ogni giornoo potrebbe essere quello decisivo e definitivo per la riuscita della trattativa o della “rottura” totale tra le parti. La certezza è che Raspadori vuole solo il Napoli e spinge con il suo club attuale per chiudere quanto prima, anche accettando qualche milione in meno. Il Sassuolo, d’altro canto, avendo già ceduto Scamacca a cifre molto importanti, non ha fretta di chiudere e non ha intenzione di incassare meno di 35 milioni di euro. Raspadori Napoli (Getty Images)Raspadori-Napoli: distanza con il Sassuolo sui bonus L’ultima offerta presentata dal Napoli è stata molto alta: 29 ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 17 agosto 2022) Giacomoe ilsono sembrati prima molto vicini e poi molto lontani. Ogni giornoo potrebbe essere quello decisivo e definitivo per la riuscita della trattativa o della “rottura” totale tra le parti. La certezza è chevuole solo ile spinge con il suo club attuale per chiudere quanto prima, anche accettando qualche milione in meno. Il, d’altro canto, avendo già ceduto Scamacca a cifre molto importanti, non ha fretta di chiudere e non ha intenzione di incassare meno di 35 milioni di euro.(Getty Images): distanza con ilsuiL’ultima offerta presentata dalè stata molto alta: 29 ...

tuttonapoli : CdS - Ultimatum Sassuolo per Raspadori: un mln rischia di far saltare l'affare - junews24com : Raspadori Napoli: operazione in stallo. ULTIME sull'ex obiettivo Juve - - sscalcionapoli1 : Laudisa: “Raspadori-Napoli, l’affare potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore, le ultime sulle trattative per Navas e… - _SiGonfiaLaRete : Ultim'ora #Raspadori-#Napoli: situazione in stallo, c'è ancora distanza tra i due club. Svelate le cifre ?? - infoitsport : Affare Raspadori, annuncio in diretta: “Succederà domani” -