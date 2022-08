Sparavano per gioco ai cartelli stradali, bimbo di 2 anni ferito da una guardia giurata (Di martedì 16 agosto 2022) Resta al vaglio della autorita’ giudiziaria la posizione della guardia giurata che nella notte ha esploso un colpo di pistola che ha raggiunto un bambino, rimasto ferito gravemente a Cortefranca nel Bresciano. Il bambino, rispetto a quanto inizialmente ricostruito, compira’ due anni ad ottobre. Nei confronti della guardia giurata finora non sono stati presi provvedimenti dal pm di turno Benedetta Callea che deve ancora ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. La guardia giurata non era sola ma con due nipotini e non si esclude che stessero sparando ad alcuni cartelli stradali secondo la prima ricostruzione. Possibile che venga disposta una perizia balistica per calcolare la traiettoria del proiettile. “Ho ... Leggi su ildenaro (Di martedì 16 agosto 2022) Resta al vaglio della autorita’ giudiziaria la posizione dellache nella notte ha esploso un colpo di pistola che ha raggiunto un bambino, rimastogravemente a Cortefranca nel Bresciano. Il bambino, rispetto a quanto inizialmente ricostruito, compira’ duead ottobre. Nei confronti dellafinora non sono stati presi provvedimenti dal pm di turno Benedetta Callea che deve ancora ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Lanon era sola ma con due nipotini e non si esclude che stessero sparando ad alcunisecondo la prima ricostruzione. Possibile che venga disposta una perizia balistica per calcolare la traiettoria del proiettile. “Ho ...

