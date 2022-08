Sampdoria, Cesari sul gol annullato a Caputo: “Per me l’arbitro non capisce di calcio” (Di martedì 16 agosto 2022) L’ex arbitro Graziano Cesari, intervistato da Primocanale, ha commentato la decisione dell’arbitro Dionisi di annullare il gol di Caputo contro l’Atalanta. Cesari ha criticato duramente la scelta del direttore di gara, dichiarando: “Io mi chiedo, e chiedo anche a Rocchi, ma chiederò anche all’arbitro, questo Dionisi, ma il presunto fallo di Leris può essere catalogato nella categoria dei falli voluti e cercati che tu andresti a sanzionare e punire? Allora non capisci di calcio. Questo qua va a vedere l’episodio, di una semplicità assoluta: è chiaro che il braccio passa sopra il corpo, se no cosa puoi fare per prendere il pallone?”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 16 agosto 2022) L’ex arbitro Graziano, intervistato da Primocanale, ha commentato la decisione delDionisi di annullare il gol dicontro l’Atalanta.ha criticato duramente la scelta del direttore di gara, dichiarando: “Io mi chiedo, e chiedo anche a Rocchi, ma chiederò anche al, questo Dionisi, ma il presunto fallo di Leris può essere catalogato nella categoria dei falli voluti e cercati che tu andresti a sanzionare e punire? Allora non capisci di. Questo qua va a vedere l’episodio, di una semplicità assoluta: è chiaro che il braccio passa sopra il corpo, se no cosa puoi fare per prendere il pallone?”. SportFace.

sportface2016 : #Sampdoria, Cesari sul gol annullato a #Caputo: “Per me l’arbitro non capisce di calcio” - Ftbnews24 : Sampdoria-Atalanta, Cesari sul gol annullato: “Come può essere fallo voluto?” #SerieA - clubdoria46 : VIDEO - #Sampdoria, #Cesari durissimo su #Dionisi: non capisce di calcio #Samp #SampAtalanta #SerieA #AIA - SampNews24 : #Sampdoria-#Atalanta, #Cesari durissimo su #Dionisi: «Questo arbitro non capisce di calcio» - TMWSampdoria : UFFICIALE: Sampdoria Primavera, arriva il difensore Cesari -