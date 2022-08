Quando iniziano a gattonare i neonati? (Di martedì 16 agosto 2022) Il primo anno di vita di un bambino è quello che conosce il maggiore e più rapido insieme di cambiamenti sia fisici che psicologici, emotivi e sociali. Il bambino passa dallo stare quasi esclusivamente in posizione supina a riuscire a sollevare la testa, rotolare, mettersi seduto e stare in piedi e abbozzare i primi passi. Parallelamente sempre in questi primi 12 mesi impara a utilizzare le mani per afferrare e spostare oggetti, a esprimersi (più che parlare) e farsi capire, passare da un’alimentazione esclusiva al seno a una complementare (lo svezzamento) e complessivamente a diventare più autonomo e indipendente. Un passaggio importante di questo celere cambiamento è dato dal gattonamento, ovvero il muoversi carponi avanzando con mani e piedi. Ma quand’è che i neonati iniziano a gattonare? Cosa possono fare i genitori per stimolare ... Leggi su gravidanzaonline (Di martedì 16 agosto 2022) Il primo anno di vita di un bambino è quello che conosce il maggiore e più rapido insieme di cambiamenti sia fisici che psicologici, emotivi e sociali. Il bambino passa dallo stare quasi esclusivamente in posizione supina a riuscire a sollevare la testa, rotolare, mettersi seduto e stare in piedi e abbozzare i primi passi. Parallelamente sempre in questi primi 12 mesi impara a utilizzare le mani per afferrare e spostare oggetti, a esprimersi (più che parlare) e farsi capire, passare da un’alimentazione esclusiva al seno a una complementare (lo svezzamento) e complessivamente a diventare più autonomo e indipendente. Un passaggio importante di questo celere cambiamento è dato dal gattonamento, ovvero il muoversi carponi avanzando con mani e piedi. Ma quand’è che i? Cosa possono fare i genitori per stimolare ...

