Nuoto, Gregorio Paltrinieri: “E’ stata una sofferenza, oggi non ne avevo. Sento di aver deluso” (Di martedì 16 agosto 2022) Una battuta d’arresto che non ci si aspettava. Gregorio Paltrinieri si è dovuto accontentare dell’argento in questi 1500 stile libero degli Europei 2022 di Nuoto a Roma. Il carpigiano voleva regalare qualcosa di speciale ai tifosi italiani, dopo l’oro continentale negli 800 sl, ma quest’oggi il suo motore non era agli stessi livelli delle occasioni migliori. Dopo una partenza decisamente su ritmi sostenuti, Greg non è riuscito a mantenere il ritmo del 29 basso ogni 50 metri e ha dovuto subire la rimonta dell’ucraino Mykhaylo Romanchuk che ha confermato il titolo continentale dell’anno passato a Budapest con il crono di 14:36.10. Per Paltrinieri un tempo molto distante dal suo primato europeo di 14:32.80 siglato ai Mondiali della capitale magiara, visto il 14:39.79 conclusivo. “Ringrazio il pubblico per ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) Una battuta d’arresto che non ci si aspettava.si è dovuto accontentare dell’argento in questi 1500 stile libero degli Europei 2022 dia Roma. Il carpigiano voleva regalare qualcosa di speciale ai tifosi italiani, dopo l’oro continentale negli 800 sl, ma quest’il suo motore non era agli stessi livelli delle occasioni migliori. Dopo una partenza decisamente su ritmi sostenuti, Greg non è riuscito a mantenere il ritmo del 29 basso ogni 50 metri e ha dovuto subire la rimonta dell’ucraino Mykhaylo Romanchuk che ha confermato il titolo continentale dell’anno passato a Budapest con il crono di 14:36.10. Perun tempo molto distante dal suo primato europeo di 14:32.80 siglato ai Mondiali della capitale magiara, visto il 14:39.79 conclusivo. “Ringrazio il pubblico per ...

