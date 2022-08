Non è una giustizia per poveri .Si difenda chi può (Di martedì 16 agosto 2022) di Arnaldo Franco* Mi permetto di scomodare McCarthy e Kundera collegandoli icasticamente a un argomento complesso e delicato, quasi inaffrontabile nell’angusto spazio di questo scritto, vergato superando l’inevitabile timore di apparire sbrigativo e superficiale. Scarsamente dibattuto, il tema dei “costi” della difesa è viceversa centrale rispetto ai principi del “giusto processo” delineati dall’art. 111 Cost. e consustanziale alle battaglie degli Avvocati Penalisti svolte in difesa dei diritti civili. Si sa che, a differenza di altri ambiti giurisdizionali, il processo penale è espressione della c.d. pretesa punitiva dello Stato. Il cittadino, pertanto, normalmente non lo promuove, ma lo subisce. All’esercizio della potestà statuale corrisponde il diritto di difesa che, in evidente dissonanza concettuale, impone all’indagato/imputato l’obbligo di assicurarsi la difesa tecnica. Per ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 16 agosto 2022) di Arnaldo Franco* Mi permetto di scomodare McCarthy e Kundera collegandoli icasticamente a un argomento complesso e delicato, quasi inaffrontabile nell’angusto spazio di questo scritto, vergato superando l’inevitabile timore di apparire sbrigativo e superficiale. Scarsamente dibattuto, il tema dei “costi” della difesa è viceversa centrale rispetto ai principi del “giusto processo” delineati dall’art. 111 Cost. e consustanziale alle battaglie degli Avvocati Penalisti svolte in difesa dei diritti civili. Si sa che, a differenza di altri ambiti giurisdizionali, il processo penale è espressione della c.d. pretesa punitiva dello Stato. Il cittadino, pertanto, normalmente non lo promuove, ma lo subisce. All’esercizio della potestà statuale corrisponde il diritto di difesa che, in evidente dissonanza concettuale, impone all’indagato/imputato l’obbligo di assicurarsi la difesa tecnica. Per ...

