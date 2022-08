LIVE Tuffi, Europei 2022 in DIRETTA: Pellacani e Bertocchi a caccia della finale dal metro (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEGLI Europei DI NUOTO MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) 12.12: Eccezionale uno e mezzo ritornato carpiato da parte di Emma Gullstrand, che vola in testa alla classifica con 54.00 punti. 12.09: Chiara Pellacani si differenzia dalle altre atlete e comincia con un uno e mezzo indietro carpiato. Coefficiente più basso, ma ottimo risultato con i 47.15 punti conquistati. 12.07: Si porta al comando con 50.40 anche la svizzera Michelle Heimberg, una delle favorite per la vittoria finale. 12.06: Anche l’irlandese Clare Cryan si porta al comando con 50.40. 12.03: Un buon uno e mezzo ritornato carpiato per Elena Bertocchi, che ottiene 49.20. Un po’ sporca l’entrata in acqua ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEGLIDI NUOTO MEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) 12.12: Eccezionale uno e mezzo ritornato carpiato da parte di Emma Gullstrand, che vola in testa alla classifica con 54.00 punti. 12.09: Chiarasi differenzia dalle altre atlete e comincia con un uno e mezzo indietro carpiato. Coefficiente più basso, ma ottimo risultato con i 47.15 punti conquistati. 12.07: Si porta al comando con 50.40 anche la svizzera Michelle Heimberg, una delle favorite per la vittoria. 12.06: Anche l’irlandese Clare Cryan si porta al comando con 50.40. 12.03: Un buon uno e mezzo ritornato carpiato per Elena, che ottiene 49.20. Un po’ sporca l’entrata in acqua ...

