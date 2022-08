LIVE Tuffi, Europei 2022 in DIRETTA: Chiara Pellacani per sbancare dal metro. Occhio a Di Maria-Timbretti dalla piattaforma (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEGLI Europei DI NUOTO MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) Il calendario completo degli Europei di Tuffi Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare degli Europei 2022 di Tuffi al Foro Italico a Roma. Dopo lo straordinario inizio con la vittoria nel Team Event, l’Italia vuole essere protagonista anche in questo martedì dal metro femminile e nel sincro misto dalla piattaforma. C’è grande attesa soprattutto per la gara dal metro. Si comincia con la fase di qualificazione alle ore 12.00 e poi la finale a dodici alle ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEGLIDI NUOTO MEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) Il calendario completo deglidiBuongiorno e benvenuti alladella seconda giornata di gare deglidial Foro Italico a Roma. Dopo lo straordinario inizio con la vittoria nel Team Event, l’Italia vuole essere protagonista anche in questo martedì dalfemminile e nel sincro misto. C’è grande attesa soprattutto per la gara dal. Si comincia con la fase di qualificazione alle ore 12.00 e poi la finale a dodici alle ...

RaiNews : Storico oro per l'Italia dei tuffi agli Europei di nuoto #Roma2022: Chiara Pellacani, Andreas Sargent Larsen, Eduar… - StellaSirio60 : RT @RaiNews: Storico oro per l'Italia dei tuffi agli Europei di nuoto #Roma2022: Chiara Pellacani, Andreas Sargent Larsen, Eduard Timbretti… - infoitsport : LIVE Tuffi, Europei 2022 in DIRETTA: ITALIA CAMPIONE D'EUROPA! Storico trionfo nel Team Event - infoitsport : LIVE Tuffi, Europei 2022 in DIRETTA: l'Italia punta alla prima medaglia nel Team Event - DANI56 : RT @RaiNews: Storico oro per l'Italia dei tuffi agli Europei di nuoto #Roma2022: Chiara Pellacani, Andreas Sargent Larsen, Eduard Timbretti… -