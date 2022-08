LIVE Tuffi, Europei 2022 in DIRETTA: Bertocchi e Pellacani nella prime posizioni dopo due tuffi (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEGLI Europei DI NUOTO MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) 12.29: Errore anche per la svedese Gullstrand, che comandava dopo la prima serie. Solo 37.95 con l’uno e mezzo indietro carpiato per un totale di 103.80. 12.28: Sbaglia tutto la britannica Mew Jensen, che prende solo dodici punti e dice addio alle speranze di accedere alla finale. 12.27: BRAVA CHIARA Pellacani! 54.60 anche per la romana con il doppio e mezzo avanti carpiato. L’azzurra si porta al quarto posto con 101.75. 12.25: Benissimo la svizzera Heimberg che si porta al comando dopo il secondo tuffo con un doppio e mezzo avanti carpiato da 54.60. 12.23: La tedesca Muller, una delle possibili favorite per la ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEGLIDI NUOTO MEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) 12.29: Errore anche per la svedese Gullstrand, che comandavala prima serie. Solo 37.95 con l’uno e mezzo indietro carpiato per un totale di 103.80. 12.28: Sbaglia tutto la britannica Mew Jensen, che prende solo dodici punti e dice addio alle speranze di accedere alla finale. 12.27: BRAVA CHIARA! 54.60 anche per la romana con il doppio e mezzo avanti carpiato. L’azzurra si porta al quarto posto con 101.75. 12.25: Benissimo la svizzera Heimberg che si porta al comandoil secondo tuffo con un doppio e mezzo avanti carpiato da 54.60. 12.23: La tedesca Muller, una delle possibili favorite per la ...

7princ_8 : Fotocopia di ieri pomeriggio! Sito LEN impallato e altri siti tutti su Monaco! È mai possibile che devo usare il VP… - zazoomblog : LIVE Tuffi Europei 2022 in DIRETTA: Chiara Pellacani per sbancare dal metro. Occhio a Di Maria-Timbretti dalla piat… - StellaSirio60 : RT @RaiNews: Storico oro per l'Italia dei tuffi agli Europei di nuoto #Roma2022: Chiara Pellacani, Andreas Sargent Larsen, Eduard Timbretti… - infoitsport : LIVE Tuffi, Europei 2022 in DIRETTA: ITALIA CAMPIONE D'EUROPA! Storico trionfo nel Team Event - infoitsport : LIVE Tuffi, Europei 2022 in DIRETTA: l'Italia punta alla prima medaglia nel Team Event -