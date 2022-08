“Le tettine” Chiara Ferragni | Senza veli in primo piano e micro slip E Fedez se la ride

“Le tettine”. Chiara Ferragni, topless in primo piano e micro slip. E Fedez se la ride (Di martedì 16 agosto 2022) Per un lungo periodo erano i suoi piedi a fare scalpore, ma nel frattempo anche il suo décolleté ha attirato fan e soprattutto hater. Un personaggio più pubblico di Chiara Ferragni probabilmente non esiste, e prima di ora non è mai esistito. Così ogni suo respiro o parte del suo corpo non hanno scampo, com’è accaduto nelle ultime ore. Eppure lei la prende sempre con filosofia ed autoironia, perché è così che bisogna fare. L’invidia e la rabbia che gli hater reprimono viene spesso canalizzata contro Chiara Ferragni e il suo Fedez, come su molti altri colleghi, e loro li combattono fregandosene, mettendo in risalto ciò che agli occhi dei nemici dovrebbe essere sbagliato. Chiara Ferragni, la foto in Senza veli ... Leggi su tuttivip (Di martedì 16 agosto 2022) Per un lungo periodo erano i suoi piedi a fare scalpore, ma nel frattempo anche il suo décolleté ha attirato fan e soprattutto hater. Un personaggio più pubblico diprobabilmente non esiste, e prima di ora non è mai esistito. Così ogni suo respiro o parte del suo corpo non hanno scampo, com’è accaduto nelle ultime ore. Eppure lei la prende sempre con filosofia ed autoironia, perché è così che bisogna fare. L’invidia e la rabbia che gli hater reno viene spesso canalizzata controe il suo, come su molti altri colleghi, e loro li combattono fregandosene, mettendo in risalto ciò che agli occhi dei nemici dovrebbe essere sbagliato., la foto in...

zazoomblog : Chiara Ferragni e Fedez il topless che sfida la censura di Instagram: tettine-stelline boom di like - #Chiara… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Fedez e Chiara Ferragni sfidano la censura di Instagram con le stelline «Tettine». Boom di like - leggoit : Fedez e Chiara Ferragni sfidano la censura di Instagram con le stelline «Tettine». Boom di like -