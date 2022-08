L’autogol del Pd con Crisanti: il virologo è autore di una perizia con alcuni dem indagati (Di martedì 16 agosto 2022) Roma, 16 ago – Il nuovo candidato del Pd per le elezioni politiche del 25 settembre, il virologo Andrea Crisanti, potrebbe essere un clamoroso “autogol” per gli stessi dem. Il microbiologo ha condotto uno studio durato un anno e mezzo, commissionato dalla procura di Bergamo nell’indagine su possibili responsabilità per la strage del Covid nel territorio, quello bergamasco, più colpito dal virus. La perizia di novanta pagine, con circa diecimila allegati, potrebbe risultare decisiva per iscrivere nel registro egli indagati alcuni esponenti dello stesso partito con il quale è candidato, facendo inoltre luce sulla gestione delle prime fasi del virus. Lo studio ha evidenziato “delle criticità sulla zona rossa in Val Seriana, sia sulle tempistiche che sulle modalità”. Tra i reati ipotizzati ci sono epidemia ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 16 agosto 2022) Roma, 16 ago – Il nuovo candidato del Pd per le elezioni politiche del 25 settembre, ilAndrea, potrebbe essere un clamoroso “autogol” per gli stessi dem. Il microbiologo ha condotto uno studio durato un anno e mezzo, commissionato dalla procura di Bergamo nell’indagine su possibili responsabilità per la strage del Covid nel territorio, quello bergamasco, più colpito dal virus. Ladi novanta pagine, con circa diecimila allegati, potrebbe risultare decisiva per iscrivere nel registro egliesponenti dello stesso partito con il quale è candidato, facendo inoltre luce sulla gestione delle prime fasi del virus. Lo studio ha evidenziato “delle criticità sulla zona rossa in Val Seriana, sia sulle tempistiche che sulle modalità”. Tra i reati ipotizzati ci sono epidemia ...

PaoloPolvara : RT @AntonioSocci1: SI AVVERA LA PROFEZIA DI DEL NOCE: IL PD ADOTTA “L’AGENDA BONINO”. IL GIORNALE DELLA CEI “AVVENIRE” NON HA OBIEZIONI E A… - eparrot_art : RT @AntonioSocci1: SI AVVERA LA PROFEZIA DI DEL NOCE: IL PD ADOTTA “L’AGENDA BONINO”. IL GIORNALE DELLA CEI “AVVENIRE” NON HA OBIEZIONI E A… - AntonioSocci1 : SI AVVERA LA PROFEZIA DI DEL NOCE: IL PD ADOTTA “L’AGENDA BONINO”. IL GIORNALE DELLA CEI “AVVENIRE” NON HA OBIEZION… - albese5 : @jerryscottismo Fino a luglio era cedibile, ma poi la situazione è radicalmente cambiata. L'intesa con la squadra,… - Dry_Martini_ASR : @PepeMartinez_85 Veramente c’è stato uno del Bologna che ha fatto di tutto per farvi vincere, tipo sbagliare un gol… -