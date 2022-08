Juve, Di Maria stop per infortunio: come sta e quando rientra (Di martedì 16 agosto 2022) (Adnkronos) – Angel Di Maria si ferma per un infortunio muscolare agli adduttori accusato nella gara che la Juventus ha vinto ieri 3-0 contro il Sassuolo. La società bianconera rende noto che l’argento “è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti radiologici presso il J Medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Tra 10 giorni verrà nuovamente rivalutato”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 agosto 2022) (Adnkronos) – Angel Disi ferma per unmuscolare agli adduttori accusato nella gara che lantus ha vinto ieri 3-0 contro il Sassuolo. La società bianconera rende noto che l’argento “è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti radiologici presso il J Medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Tra 10 giorni verrà nuovamente rivalutato”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

