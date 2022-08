Lopinionista : Jazzap, il Festival diffuso del Piceno dal 19 agosto al 25 settembre - DaSapereit : Jazzap: il Festival diffuso del Piceno - Lostingroove : Nasce JAZZAP il Festival diffuso del Piceno dal 19 agosto al 25 settembre - _PuntoZip_ : Nasce JAZZAP, il Festival diffuso del Piceno - pressitalia : Nasce Jazzap, il Festival diffuso del Piceno - Il Festival diffuso che dal 19 agosto al 25 settembre porta il jazz… -

Teatri Online

...00), nell'ambito deldiffuso(info su.it). Questi due musicisti portano in scena un incontro divertente, brillante, ricco di mille spunti e colori musicali: un dialogo ...Nasce, ildiffuso del Piceno Appuntamento dal 19 agosto al 25 settembre con pù di 30 eventi, oltre 15 location, otto Comuni. Un soloche abbraccia il... Più di 30 eventi, oltre 15 ... JAZZAP, al via il Festival diffuso del Piceno ASCOLI PICENO - Più di 30 eventi, oltre 15 location, otto Comuni, un solo Festival che abbraccia il territorio e le persone nel segno della musica. Nasce ...Prende il via mercoledì 17 agosto a Mogoro Jatzilleri, il preludio alla quinta edizione del festival Pedras et Sonus, tra gli appuntamenti musicali di spicco in ...