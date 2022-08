L'HuffPost

Alle loro spalle il distretto di, quasi interamente controllato dalle forze di occupazione. ... Ma anche un: sfondare le linee russe, riconquistare la cittadina ma fare una carneficina ......continueranno gli aiuti 19 giugno - La controffensiva degli ucraini per riconquistare: ... ildelle munizioni: quelle sovietiche stanno finendo, ma le armi occidentali non bastano 10 ... Il dilemma di Kherson, tra la Rattenkrieg e il fango (di G. Riotta) Note di ritorno dall'Ucraina. Il Cremlino deve decidere, puntare tutto sul Donbass o trasformare la città del sud nella nuova Stalingrado. Gli ucraini non ...Russian President Vladimir Putin on Tuesday accused the US of seeking to prolong the conflict in Ukraine. In televised remarks, Putin said Washington is also fuelling “the potential for conflict in ...