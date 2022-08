Gf Vip 7, dopo la (colorita) smentita di Simone Rugiati una giornalista lo sbugiarda: “Ti ricordi quando…” (Di martedì 16 agosto 2022) Lo chef Simone Rugiati è finito di nuovo sotto i riflettori e stavolta, per le sue esternazioni alquanto colorite circa la sua non partecipazione al prossimo Grande Fratello Vip 7. Tutto ha avuto inizio con l’ennesimo indizio pubblicato sui social da Alfonso Signorini, circa un papabile concorrente della prossima edizione del game-show. In tanti hanno pensato che si trattasse di Rugiati, dato che, oltre ad indossare il cappello da chef – dettaglio pubblicato dal conduttore – aveva già partecipato ad un reality, l’Isola dei Famosi nel 2010. Vista la piccata smentita dello chef però, è chiaro che il web abbia fatto un buco nell’acqua. Però a qualcuno non è affatto piaciuto il modo in cui Rugiati abbia disdegnato la trasmissione e la professione giornalistica, nel chiarire la sua posizione a riguardo. A ... Leggi su isaechia (Di martedì 16 agosto 2022) Lo chefè finito di nuovo sotto i riflettori e stavolta, per le sue esternazioni alquanto colorite circa la sua non partecipazione al prossimo Grande Fratello Vip 7. Tutto ha avuto inizio con l’ennesimo indizio pubblicato sui social da Alfonso Signorini, circa un papabile concorrente della prossima edizione del game-show. In tanti hanno pensato che si trattasse di, dato che, oltre ad indossare il cappello da chef – dettaglio pubblicato dal conduttore – aveva già partecipato ad un reality, l’Isola dei Famosi nel 2010. Vista la piccatadello chef però, è chiaro che il web abbia fatto un buco nell’acqua. Però a qualcuno non è affatto piaciuto il modo in cuiabbia disdegnato la trasmissione e la professione giornalistica, nel chiarire la sua posizione a riguardo. A ...

IsaeChia : #GfVip 7, dopo la (colorita) smentita di Simone Rugiati una giornalista lo sbugiarda: “Ti ricordi quando…” Lo chef… - cindygooo : @Evi67890 È un nuovo aggiornamento di ig dopo i 10.000 like non possiamo più vedere i like di chi noi seguiamo ( in… - zazoomblog : GF Vip 2022: Orietta Berti in concerto fa spoiler dopo un imprevisto - #2022: #Orietta #Berti #concerto - infoitcultura : GF Vip, Jane Alexander distrutta: dopo il reality non l'ha fatto per due anni - redazionerumors : L'attrice Jane Alexander ha rivelato al settimanale Donna di non essere riuscita a lavora per due anni dopo aver pa… -