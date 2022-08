Futuro Ronaldo, ora la palla passa a Mendes: i prossimi step (Di martedì 16 agosto 2022) Il Futuro di Ronaldo è lontano dal Manchester United, la conferma è arrivata anche dall’ok di Ten Hag, ora palla a Mendes Il Futuro di Ronaldo è lontano dal Manchester United, la conferma è arrivata anche dall’ok di Ten Hag, ora palla a Mendes. Secondo quanto riportato dal giornalista Paolo Paganini, l’agente del portoghese «incontrerà (come detto) la dirigenza del Manchester United per concordare una strategia comune soprattutto sull’ingaggio». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 agosto 2022) Ildiè lontano dal Manchester United, la conferma è arrivata anche dall’ok di Ten Hag, oraIldiè lontano dal Manchester United, la conferma è arrivata anche dall’ok di Ten Hag, ora. Secondo quanto riportato dal giornalista Paolo Paganini, l’agente del portoghese «incontrerà (come detto) la dirigenza del Manchester United per concordare una strategia comune soprattutto sull’ingaggio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

