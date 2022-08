«Era la nonna di tutti» hanno scritto sui social il cast e i fan (Di martedì 16 agosto 2022) Addio a Carmen Scivittaro. L’attrice, nota per aver interpretato Teresa Diacono nella soap Un posto al sole, si è spenta a 77 anni. A dare l’annuncio via social è stato il collega della fiction, Alberto Rossi, volto di Michele Saviani, che in una serie di Stories e poi con un post Instagram ha salutato l’attrice. Seguito, poi, dagli altri attori del set napoletano e da tantissimi fan. Un Posto al Sole compie 25 anni: gli auguri degli ex attori della soap X ... Leggi su iodonna (Di martedì 16 agosto 2022) Addio a Carmen Scivittaro. L’attrice, nota per aver interpretato Teresa Diacono nella soap Un posto al sole, si è spenta a 77 anni. A dare l’annuncio viaè stato il collega della fiction, Alberto Rossi, volto di Michele Saviani, che in una serie di Stories e poi con un post Instagram ha salutato l’attrice. Seguito, poi, dagli altri attori del set napoletano e da tantissimi fan. Un Posto al Sole compie 25 anni: gli auguri degli ex attori della soap X ...

