Elezioni | Renzi | Pd | scelte di Letta dettate dal rancore Noi diversi | Non imbarchiamo quelli del No a tutto

"Oggi il mondo della politica commenta le scelte sui candidati del Pd. A me pare che – dalla scelta di come costruire la coalizione ai nomi delle liste – la guida di Enrico Letta si sia caratterizzata più dal rancore personale che dalla volontà di vincere. Vedremo i frutti il 26 settembre. Auguro ogni bene a tutti, candidati ed esclusi, ed evito con cura ogni dibattito sul tema: mi hanno insegnato che la politica si fa coi sentimenti, noi coi risentimenti. Noi staremo sui contenuti. Noi non abbiamo candidati che hanno votato contro la fiducia a Draghi. Noi abbiamo chiara una idea di innovazione del Paese che passa dal dire SÌ alle infrastrutture necessarie, non NO a. E noi non vogliamo alzare le tasse. Su questi temi siamo molto distanti, purtroppo, dal nuovo Pd. Adesso sorriso e pedalare". Lo scrive nella sua e-news Matteo Renzi.

Elezioni 2022. Matteo Renzi: "Meloni-Salvini rischio per economia, non democrazia". AGI - Sono stati alleati, poi le loro strade si sono separate perché Azione ha scelto di formare il Terzo polo con Iv di Renzi. Presto saranno avversari. Alle elezioni del 25 settembre, infatti, Emma Bonino e Carlo Calenda si sfideranno nel collegio uninominale del centro di Roma per un posto al Senato. ROMA (ITALPRESS) - "Oggi il mondo della politica commenta le scelte sui candidati del PD. A me pare che - dalla scelta di come costruire la coalizione ai nomi - la guida di Enrico Letta si sia caratterizzata più dal rancore personale che dalla volontà di vincere."