Draghi, sangue e molta ambizione: House of the Dragon parte con il piede giusto (Di martedì 16 agosto 2022) Abbiamo visto il primo episodio dell'attesissimo prequel di Game of Thrones, dal 22 agosto su Sky e Now Tv. Lo stile crudo della serie madre trova un approccio inedito. Ecco cosa ci hanno raccontato due dei protagonisti, Matt Smith e Paddy Considine Leggi su wired (Di martedì 16 agosto 2022) Abbiamo visto il primo episodio dell'attesissimo prequel di Game of Thrones, dal 22 agosto su Sky e Now Tv. Lo stile crudo della serie madre trova un approccio inedito. Ecco cosa ci hanno raccontato due dei protagonisti, Matt Smith e Paddy Considine

