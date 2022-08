Diletta Leotta in Sardegna con le amiche festeggia i suoi "13" anni

oggisettimanale : Da @Fedez (con ?@Charles_Leclerc?) a ?@DilettaLeotta?, il #Ferragosto infinito dei famosi. #fedez #dilettaLeotta… - delluz69 : @wazzaCN @deliux9 E io voglio scoparmi diletta leotta, peccato che non viviamo nel mondo dei balocchi - JrZ27 : @filippoioi Era Diletta Leotta - Andrea04091989 : Diletta Leotta ,ha mandato in default DAZN perché è troppo ganza.. ???????????????? - DENUBBIO : RT @dea_channel: tanti auguri di buon compleanno alla divina Diletta Leotta ???????????????? -

Io Donna

La conduttrice preferisce non postare immagini ma ci pensano Elodie e Rossella Fiammingo a raccontare la ...Koulibaly registrazione di quel che ha detto connel corso dell'intervista. Entrava nel mio ufficio, veniva a salutarmi, quest'abbraccio fatto di muscoli, è come aver perso un ... Diletta Leotta, da casa a San Siro in un attimo. Ma finisce nella bufera per i disservizi di Dazn La conduttrice preferisce non postare immagini ma ci pensano Elodie e Rossella Fiammingo a raccontare la serata ...Festa in anticipo di un giorno in sardegna. E sulla torta le candeline cambiano l’età. Al suo fianco anche Elodie e il nuovo compagno al quale i social hanno già dedicato una pagina fan club ...