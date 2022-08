Diletta Leotta festeggia il compleanno con le amiche | in prima fila Elodie e Rossella Fiamingo

RedStrawberry94 : Buon compleanno Diletta Leotta???? - Lonewol95228349 : Diletta Leotta buon compleanno, le foto più belle e accattivanti della splendida giornalista italiana… - foggylady : RT @twittaminemo: #16Agosto Auguri a Diletta Leotta che compie gli anni oggi - MateSimone : RT @dea_channel: tanti auguri di buon compleanno alla divina Diletta Leotta ???????????????? - llgala1899 : RT @delca_it: Le immagini di #DAZN sono talmente in ritardo sulla diretta che a me di Diletta Leotta arriva la versione di sinistra e non q… -

Io Donna

Da un latochiamata in campo per seguire un inizio di campionato anticipatissimo ma che si regala comunque qualche attimo di relax con il nuovo fidanzato Giacomo Cavalli, Elodie con ..., festa di compleanno a Porto Cervo senza Giacomo Cavalli: cos'è successo La nuova stagione calcistica è iniziata non nel migliore dei modi per gli abbonati DAZN a causa di alcuni ... Diletta Leotta, da casa a San Siro in un attimo. Ma finisce nella bufera per i disservizi di Dazn Compleanno in Sardegna per Diletta Leotta. La conduttrice televisiva ha f esteggiato i suoi "13 anni" (in realtà sono 31, ma sulla torta simpaticamente ha ...La conduttrice di Dzan ha festeggiato il compleanno con un party a Porto Cervo, in Sardegna, in cui non è passata inosservata la presenza del modello e imprenditore che da mesi è additato dal gossip c ...