Caro Letta | con Casini stai sereno!

di Michele Sanfilippo Caro Enrico, devo proprio dirti: bravo! Non avrei saputo pensare a nessuno che meglio di Pier Ferdinando Casini potesse riportare tanto entusiasmo all'interno e attorno al partito. Purtroppo, Calenda ti aveva reso la vita difficile soffiandoti sul filo di lana politici di rango del calibro della Carfagna, Gelmini e quel gigante – per lui non ci sono più aggettivi – di Brunetta. Tu l'avevi capito che quel marpione di Calenda stava puntando al colpo grosso e l'avevi tentato con un'alleanza che avrebbe sconvolto ogni pronostico politico. Ma lui, l'ingrato, ha rifiutato. Peggio per lui. Non ha saputo capire. Anche se, detto in confidenza, sono un po' preoccupato perché, insieme a quell'altro pilastro della politica che è Renzi, penso che ci possano sottrarre un bel po' di voti. Temo che, parenti compresi, 15 o 20 dovrebbero prenderli ...

